مقدمات نشرات الاخبار المسائية

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عشرون يوما بالتمام والكمال تفصل لبنان عن موعد جلسة الانتخابات الرئاسية وكلما تقلصت المهلة ارتفع منسوب الإتصالات واللقاءات وتداولت بورصة الترشيح بأسماء فيما بقيت مواقف الكتل النيابية بين ما هو معلن و ما هو مستتر وحتى الآن مازالت عملية (البوانتاج) ضبابية في ظل من أعلن مرشحه ولمن يميل او يتجه إلى الإعلان وبالتالي لا يمكن الركون لدفة أي مرشح ستميل.جنوبا لم يختلف المشهد مع خرق إتفاق وقف إطلاق النار من قبل العدوالإسرائيلي بعدما واصل عمليات تجريف وتدمير المنازل في الأحياء الداخلية لبلدة الناقورة وفي المنطقة الواقعة بين بليدا وعيترون وتمشيط الأودية الواقعة بين قبريخا والغندورية.وسجل اليوم فقدان الإتصال بثلاثة مواطنين لبنانيين أحدهم في وادي الحجير بالتزامن مع تقدم جنود العدو الإسرائيلي حيث عثر على سيارته مصابة بطلقات نارية.في الشأن السوري تم تسجيل أول تواصل رسمي بين الولايات المتحدة وسوريا منذ قطع العلاقات الدبلوماسية في العام 2012 مع وصول وفد دبلوماسي أمريكي إلى دمشق حيث عقد محادثات مع القيادة السورية المؤقتة بهدف مناقشة قضايا سياسية وإنسانية ويلتقي أعضاء المجتمع المدني والناشطين وممثلين عن المجتمعات المختلفة في سوريا لاستعراض رؤيتهم لمستقبل البلاد وفق ما أفادت الخارجيةالأميركية.في تطورات قطاع غزة وللمرة الأولى منذ طوفان الأقصى أعلن مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية حيث أبلغ العائلات بأن ظروف إبرام صفقة تبادل تحسنت رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.وفي شأن متصل تلاحق مذكرة الجنائية الدولية نتنياهو وتشل حركته الخارجية وهو لن يحضر مراسم إحياء ذكرى تحرير (أوشفيتز) ببولندا خشية اعتقاله فيما كشف الإعلام العبري عن تهريب جندي إسرائيلي خارج سريلانكا قبيل استدعائه للتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم حرب في ‎غزة.=======قبل عشرين يوما من الاستحقاق الرئاسي: التريث سيد الموقف. فالصدمة الايجابية التي أحدثها النائب السابق وليد جنبلاط بتأييده انتخاب العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية لم تستكمل بعد بأي خطوة عملية واضحة من أي طرف سياسي.هكذا فان تحريك المياه الراكدة نجح جزئيا لا كليا، والسبب ان الكتل المقررة لم تبلور موقفها النهائي بعد. فهل ثمة قطبة مخفية او ان كلمة السر لم تأت بعد؟ في الحالين النتيجة واحدة، والامل الا تستمر المراوحة ما يؤدي الى عدم حصر اسماء المرشحين، وبالتالي الى بعثرة اصوات النواب وتوزعها ما يحول دون انتخاب رئيس في جلسة التاسع من كانون الثاني.في الجنوب، الخروقات الاسرائيلية مستمرة ، كذلك التوجيهات والتعليمات التي يعطيها افيخاي ادرعي الى اهالي بعض القرى والبلدات بعدم العودة الى بيوتهم. الا يدل الامر كم اخطأ حزب الله عندما شن حرب اسناد غزة التي تحولت حربا على لبنان، ما سمح لاسرائيل ان تستبيح ارض الجنوب بلا حسيب ولا رقيب؟ في الاثناء الامور في سوريا تتقدم بسرعة.والجديد وصول وفد اميركي الى دمشق للمرة الاولى منذ اكثر من عقد، حيث التقى قائد ادارة العمليات العسكرية احمد الشرع وناقش معه رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الارهاب ورفع العقوبات عن السوريين ومنها قانون قيصر.اما في اليمن فالاوضاع تتعقد. اذ ان الحوثيين اعلنوا تنفيذ عمليتين ضد اسرائيل. فهل يكون مصير اليمن كمصير غزة والجنوب وسوريا؟ وهل يباشر نتنياهو ضرب الذراع الاخيرة لايران، كما المح امس الى ذلك في تصريح ادلى به؟البداية من لبنان، وتحديدا من الملف الرئاسي. فجنبلاط خلط الاوراق، وبري يتريث ومعه الكتل، فيما يبرز يوما بعد يوم "ديل" اميركي - سعودي عنوانه العريض: "سوا سوا بالرئاسة".=======اليمن في العناوين العريضة للحسابات الصهيونية ، وصواريخه فرط الصوتية تؤكد ان جذوة المقاومة لم ولن تطفأ طالما ان للحق رايات ترفع في ساحات المواجهة ، وان عاش الصهاينة وهم انجازات يدعونها ومهما ضللوا العالم باخفاء خسائرهم واخفاقاتهم.اليمنيون شعب عنيد، ويطور قدراته بذاته ولا يأتمر باوامر احد ، وحين يريدون اطلاق الصواريخ بانهم يطلقونها: ليست عبارة اعجاب عربية ، بل اعترافات عبرية اكتسحت المواقف الصهيونية بعدما سقط صاروخ فلسطين اثنان في تل ابيب يوم الخميس، فما الذي ينتظر الصهاينة عندما يترجم اليمن تصميمه على تصعيد الاسناد لغزة عملا بالواجب الانساني والديني والاخلاقي كما اكد بالامس قائد انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي؟.في لبنان، لا اجابات تصل من المكلفين بالاشراف على وقف اطلاق النار حول الخروقات الصهيونية المستمرة والتي لا بد ان يقرأ الصمت عنها – او تجاهلها- انه يعطي الجانب الصهيوني الوقت لمواصلتها سواء بالتوغلات البرية او بالنسفيات الضخمة التي تستهدف المنازل في بلدات حدودية عدة اضافة الى الخروقات الجوية.وفي اجواء حملة “وعد والتزام” يحث حزب الله الخطى للوفاء لاهل المقاومة باعادتهم الى منازلهم وتامين المسكن اللائق لهم والتعويض عن خسائرهم ، وبعدما كانوا اهل الصبر على العدوان هم اليوم اهل لان يثبتوا كم انهم قادرون على اجتياز التحديات الى جانب مقاومتهم مهما بلغت التضحيات.اما المشهد السوري فينبئ يوميا بصحة التوقعات لمستقبل سوريا منذ اصبحت بيد المعارضة المسلحة … وبينما الاحتلال الصهيوني يواصل تمدده في الجنوب السوري من دون اطلاق رصاصة واحدة باتجاهه، حط في دمشق وفد اميركي التقى الجولاني، وتدل الاسماء المشاركة فيه على الاجندة التي يحملها ومنهم باربرا ليف ودانييل روبنشتاين، وهي الاسماء التي ترفع منسوب الخطر على وحدة سوريا جراء طروحاتهم التقسيمية المعروفة.=======أقل من ثلاثة اسابيع قبل حلول التاسع من كانون الثاني، الموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.وإذا كان التطور العلني الابرز في اليومين الماضيين إعلان كتلة اللقاء الديموقراطي ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون للمنصب الأول في الدولة، فحال الترقب السائدة في البلاد تفتح الباب لتسجيل جملة ملاحظات:أولا، ما حقيقة مواقف الدول المؤثرة في الشأن اللبناني من الأسماء؟ وهل حسمت أمرها بدعم قائد الجيش من دون سواه، أم أنها لم تقفل الباب أمام اللبنانيين للتوافق على شخص آخر؟ثانيا، صحيح أن التعليق السلبي الوحيد من الترشيح صدر عن مصادر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على خلفية ميثاقية بالدرجة الأولى، غير أن الصمت السياسي شبه الكامل لمختلف المكونات السياسية حتى الآن يدفع إلى السؤال عن سبب إحجام الكتل الوازنة عن اتخاذ موقف داعم للترشيح.ثالثا، كيف سيتم تجاوز العقبة الدستورية المطروحة جديا أمام انتخاب قائد الجيش؟ هل من فتوى قيد التحضير، أم أن استعادة تجربة انتخاب العماد ميشال سليمان باتت متاحة؟رابعا، ماذا عن فكرة عدم انتخاب الرئيس في التاسع من كانون الثاني، والمساعي المبذولة وراء الكواليس إما لتأجيل جديد أو لتطيير النصاب، على خلفية انتظار ظروف أفضل تسمح بوصول مرشحين معينين، على قاعدة الظروف الاقليمية الجديدة من لبنان الى غزة فسوريا؟خامسا، هل يفعلها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ويترشح؟ واذا أقدم على الخطوة، كيف ستقاربها الكتل المختلفة؟من الآن وحتى الموعد المنتظر، ستبدأ الاجوبة بالظهور تباعا على غالبية الاسئلة. ويبقى الاساس ان اللبنانيين لا يريدون الا الخلاص، بغض النظر عن الترشيحات والاسماء، ولكن ليس أي خلاص، بل خلاص فعلي، ينطلق من الدستور والميثاق، ومن مشروع جدي قابل للتطبيق للنهوض بلبنان سياسيا واقتصاديا وماليا، ولحمايته من اي اعتداء اسرائيلي مستقبلي، أو اي تطورات غير محسوبة على حدود الشرق والشمال.=======محور جديد إسمه سوريا ما بعد الأسد، هذا المحور بحظى باهتمام إقليمي ودولي، ويستقطب الموفدين: من أميركيين وأوروبيين، فيما الحركة العربية عموما في اتجاهه خجولة ومتريثة.اليوم وفد أميركي رفيع في دمشق، وكلام بالغ الاهمية للرئيس التركي رجب طيب أردغان ، في الشأن السوري يؤكد أن تركيا باتت العراب للسلطة السورية الجديدة.الوفد الأميركي عقد إجتماعا مع قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، ومصدر في السلطة الجديدة وصف اللقاء بالإيجابي، وستصدر عنه نتائج إيجابية إن شاء الله"، كما قال المصدر.كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن اللقاء كان جيدا ومفيدا.الوفد الأميركي ضم الدبلوماسية الأميركية البارزة في شؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والمبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن روجر كارستينز، والمستشار المعين حديثا دانيال روبنستين الذي كلف بقيادة جهود الخارجية الأميركية في سوريا.وكان متحدث باسم الخارجية الأميركية قال إن الوفد سيناقش مجموعة من المبادئ مثل عدم الإقصاء واحترام حقوق الأقليات التي تريد واشنطن تضمينها في مرحلة الانتقال السياسي في سوريا.وسيعمل الوفد أيضا على الحصول على معلومات جديدة عن الصحافي الأميركي أوستن تايس.وفي سياق الاستقطاب السوري، وفد من المشايخ الدروز في لبنان برئاسة القاضي غاندي مكارم ممثلا شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى، ووليد جنبلاط، زار سوريا، وتزامنت الزيارة مع زيارة وفد من جبل الشيخ برئاسة الشيخ أبي نبيل سليمان كبول، واستقبل الوفدين الشيخ يوسف جربوع أحد مشايخ عقل الطائفة في سوريا.يذكر أن وليد جنبلاط، على رأس وفد، سيزور دمشق آخر الأسبوع.في الملف الرئاسي، أعلن جنبلاط "أننا اخترنا دعم ترشيح قائد الجيش جوزيف عون للرئاسة لأنه يمثل مؤسسة مهمة وقام بعمل ممتاز من اجل استقرار لبنان وهو مهم جدا في هذه المرحلة للاستقرار والأمن في البلد".وقال جنبلاط في لقاء مع مجلس العلاقات العربية الأميركية، عبر الفيديو، ونشره موقع " الأنباء" : "أتمنى انتخاب رئيس في جلسة 9 كانون الثاني واعتقد أن جوزيف عون هو مرشح مدعوم من قبل الإدارتين القديمة والجديدة".=======زحفا.. زحفا نحو دمشق هو شعار المرحلة بلا مراسم ولى ابو محمد "الجولاني" نفسه حاكما بأمر سوريا الانتقالية وبلا دعوات رسمية تداعت الدول إلى "بيت الشرع"،وما كان محرما صار افضل الحلال إيذانا بشطب الاسم من دائرة نفوس الإرهاب وإخضاعه لتبييض الأعمال.وعلى اليوم التالي افتتح البيت الأبيض خطا مباشرا مع "قصر الشرع"،ففي أول زيارة دبلوماسية رسمية منذ أكثر من عقد من الزمن، زار وفد أميركي العاصمة دمشق من دون "حجاب"، ووصل بسيارات تحمل لوحات أردنية ويرفرف عليها العلم الأميركي ووضع على الزجاج الأمامي لكل سيارة ورقة كتب عليها بالعربية والانكليزية هذه قافلة رسمية للولايات المتحدة الأميركية.بحسب فرانس برس ضم الوفد مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف والمبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن ومستشارا خاصا واللقاء الذي انعقد في مقر إقامة "الجولاني" في أحد فنادق العاصمة السورية، وصف بالجيد والمفيد وتخلله نقاش مع زعيم هيئة تحرير الشام حول رفع اسم الهيئة عن قوائم الإرهاب...وانهاء العقوبات عن الشعب السوري ومن بينها قانون قيصر.. كما تخلله بحث مبادئ الانتقال نحو سوريا جديدة وبعد فراغ الوفد من المحادثات مع حاكم سوريا الجديد والمصنف أميركيا على لائحة الإرهاب.. التقى ممثلين عن المجتمع المدني للوقوف على رؤيتهم لمستقبل بلادهم.وبعد انتظار صحفي مطول لخروج الوفد الاميركي بتصريح الى الاعلام عن لقاء الجولاني اعتذر الاميركيون عن عدم الظهور لاسباب قالوا انها امنية ووجد الطاقم الاميركي المحاور نفسه في حرج إذ سيدلي بتفاصيل عن اجتماع الى شخصية وضعت واشنطن لها عشرة ملايين دولار لمن يدلي عن بمعلومات في شأنها.لكن أميركا غسلت ذنوبها على الارض السورية نفسها عشية زيارة وفدها الى الشام.. اذ تشاء الصدف ان تعلن القيادة الوسطى الأميركية انها نفذت غارة استهدفت زعيم تنظيم الدولة أبو يوسف المعروف باسم محمود في دير الزور"، وخير هذا بشر ذاك.على درب الانفتاح وعند هذا الدرب أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا التحضير لاجتماع موسع خلال الأيام المقبلة يضم ممثلين عن فصائل عسكرية شاركت في الثورة وتجمعات سياسية ومجتمعا مدنيا وكفاءات علمية ومستقلين لوضع أسس المرحلة الانتقالية وآلية إدارة الدولة في الفترة المقبلة.وفي حديث صحافي نأى"الشرع" بنفسه عن لبنان وقال: سنقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين والعلاقة مع الجار ستقوم على الاحترام المتبادل مع أن "الشرع" لم يعتمد الحياد فيما خص رئاسة الجمهورية حين رحب بانتخاب العماد جوزف عون و"طلب القرب" من المؤسسة العسكرية.بعد سنوات من معركة "فجر الجرود" لا يلغي جريمته بالتقادم ولا يشمله عفو عام وربطا بملفات تلك المرحلة ومع سقوط النظام السوري تحرك ملف الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية طلبا للعفو العام بموقف لمفتي الجمهورية طالب فيه بضرورة إنهاء هذا الملف بطريقة قانونية عادلة فيما تقدمت كتلة الاعتدال باقتراح قانون معجل مكرر يرمي لمعالجة هذه القضية وفق الأصول القانونية.وفي حديث للجديد نفى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وجود تواصل مع الرئيس نجيب ميقاتي بخصوص قانون العفو العام ولا يؤيده ولا صحة لكل ما يتم تداوله عن إخلاء سبيل الموقوفين.وإذ أعلن وزير العدل أنه لا يؤيد العفو العام فهذا القانون يحتاج إلى رئيس للجمهورية وعملية البحث عن الرئيس "المؤجل" لن تتوقف خلال عطلة الأعياد.أما الامتعاض المسيحي من ترشيح وليد جنبلاط لقائد الجيش فجاء متأخرا سنتين وشهرين عن فراغ دارت فيه الأقطاب المسيحية حول نفسها وضربت مساعي الراعي في جمعها وتوافقها على اسم مرشح أن تتدخل الدول في الاستحقاق الرئاسي وأن تضع الخماسية مواصفات الرئيس العتيد فتلك وجهة نظر أما أن يسمي طرف لبناني مرشحا.. ففي نظر المسيحيين جريمة لا تغتفر.