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لبنان
على علو منخفض.. الطيران الاستطلاعي يحلق فوق الجنوب
Lebanon 24
21-12-2024
|
02:00
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حلق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي على علو منخفض في أجواء قضاء بنت جبيل، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
كما حلقت مسيرة معادية على علو منخفض فوق الخيام، سهل مرجعيون ، برج الملوك، القليعة، جديدة مرجعيون، دبين وبلاط..
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