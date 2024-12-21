على علو منخفض.. الطيران الاستطلاعي يحلق فوق الجنوب

حلق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي على علو منخفض في أجواء قضاء بنت جبيل، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

كما حلقت مسيرة معادية على علو منخفض فوق الخيام، سهل مرجعيون ، برج الملوك، القليعة، جديدة مرجعيون، دبين وبلاط..