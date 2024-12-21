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لبنان

على علو منخفض.. الطيران الاستطلاعي يحلق فوق الجنوب

Lebanon 24
21-12-2024 | 02:00
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حلق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي على علو منخفض في أجواء قضاء بنت جبيل، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
كما حلقت مسيرة معادية على علو منخفض فوق الخيام، سهل مرجعيون ، برج الملوك، القليعة، جديدة مرجعيون، دبين وبلاط..
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الطيران

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