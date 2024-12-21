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لبنان

العد العكسي لـ 2025 بدأ: نجوم يُحييون حفلات رأس السنة في لبنان وهذه أسعار البطاقات

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

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Lebanon 24
21-12-2024 | 02:30
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على مسافة أيام قليلة من انتهاء عام 2024 الذي كان عاما قاسيا جدا على لبنان واللبنانيين واستقبال عام 2025، عادت الحركة السياحية إلى البلد وعمت أجواء الفرح معظم المناطق اللبنانية .
 
واللبناني المعروف بحبه للحياة على الرغم من كافة الصعوبات التي يُعاني منها، لن يتغاضى عن الاحتفال هذا العام برأس السنة، وقد بدأت الاستعدادات والتحضيرات لهذه الليلة، وبدأت الإعلانات الترويجية لعدد من المطاعم وأماكن السهر التي قامت بتخصيص برامج فنية وتحضير قائمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الليلة.
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واللافت هذه السنة ان معظم الفنانين اللبنانيين من الصف الأول ليسوا في لبنان بل سيُحييون حفلات رأس السنة في الخارج ولاسيما في الدول العربية.
 
وعن سبب عدم تواجد هؤلاء الفنانين في لبنان هذا العام، يُشير مصدر في نقابة أصحاب المطاعم والملاهي لـ "لبنان 24" إلى "ان الفنانين وقعوا على عقود لحفلات رأس السنة قبل شهرين أو 3 أشهر وبالتالي في هذه الفترة كان لبنان تحت الاعتداءات الإسرائيلية فقرر معظمهم الغناء في الخارج، علما ان اتفاق وقف إطلاق النار أنجز منذ أسابيع قليلة وبالتالي كانت العقود قد أبرمت".
 
إليكم قائمة بحفلات بحفلات بعض الفنانين الذين سيحييون ليلة رأس السنة في الخارج او في لبنان:
 
الفنانة نانسي عجرم تحيي سهرة رأس السنة مع الفنان المصري تامر حسني في أحد فنادق دبي.
 
الفنان عاصي الحلاني أيضا سيكون في أحد الفنادق في دبي.
 
الفنان زياد برجي يُحيي ليلة رأس السنة في الدوحة.
 
الفنانة نوال الزغبي ستُحيي حفلا برفقة الفنان وائل جسار في أحد الفنادق في القاهرة.
 
الفنانة هيفا وهبي ستكون ليلة رأس السنة في دبي وتردد ان سعر بطاقة حفلها وصلت إلى 1400 دولار.
 
الفنانة نجوى كرم ستُحيي حفلا في 30 كانون الأول في أبو ظبي  يشاركها فيه الفنان السوري "الشامي".
 
الفنانة اليسا تُحيي حفلا على مسرح كازينو لبنان في 28 كانون الأول برفقة الفنان آدم .
 
الفنان فارس كرم يُحيي حفل رأس السنة ليلة 31 كانون الأول في الأردن.
 
الفنان ملحم زين يُحيي حفلا إلى جانب المؤلف الموسيقي غي مانوكيان ليلة رأس السنة في كازينو لبنان.
 
الفنان السوري ناصيف زيتون يُحيي حفلا مساء الإثنين 30 كانون الأول في الفوروم دو بيروت.
 
أما الفنان المصري هاني شاكر فقد اختار لبنان ليستقبل السنة الجديدة وسيُحيي حفلين الأول في مطعم الأطلال بلازا، والثاني سيُشاركه فيه الفنان معين شريف والفنان نادر الأتات في Seaside arena  في بيروت.
 
الفنانة عبير نعمة ستُحيي حفلاً مساء الأحد 29 كانون الأول في قاعة بيروت وسط العاصمة.
 
الفنان الشامي سيُحيي حفلين في لبنان: الأول على خشبة مسرح استاد الأخوات الأنطونيات كسارة في زحلة مساء 27 كانون الأول، والثاني مساء السبت 28 كانون الأول على مسرح "فورم دو بيروت".
 
ومن الملاحظ ان ثمة العديد من حفلات التي ستُنظم في لبنان قبل ليلة رأس السنة بيوم أو يومين.
 
أما عن أسعار الحفلات في المطاعم والفنادق في لبنان وفي جولة سريعة لـ "لبنان 24" تبين ان أسعار هذه السنة ستبدأ اعتبارا من 30 دولارا للشخص الواحد وصولا إلى 300 دولار ، أي ان أسعار هذه السنة ستكون بمتناول الجميع.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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جوسلين نصر Jocelyne Nasr

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