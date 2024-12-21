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لبنان

في عيناتا والأرز.. أنقاذ عشرات المواطنين والسيارات المحاصرة

Lebanon 24
21-12-2024 | 04:52
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 تمكن مركزا وزارة الأشغال العامة لجرف الثلوج في عيناتا والأرز، من إنقاذ عشرات المواطنين والسيارات وصهاريج المحروقات والشاحنات المحملة بالعلف والبضائع التي حاصرتها الثلوج على طريق عيناتا الأرز، في محلة الغرفة الفرنسية.
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واستمرت أعمال الإنقاذ أمس ما بين الساعة الثالثة عصرا والسابعة مساء، في ظل ظروف مناخية صعبة، وسرعة رياح قوية ورؤية سيئة وتدني درحات الحرارة إلى حوالي 5 درجات تحت الصفر.
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