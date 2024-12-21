بهية الحريري بحثت مع مفتي زحلة والبقاع في التطورات

إلتقت السيدة بهية الحريري في دارة مجدليون مفتي زحلة والبقاع الدكتور الشيخ علي الغزاوي، في حضور مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان.





وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في أعقاب الحرب الإسرائيلية على لبنان والتطورات الأخيرة في سوريا.

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وشدد المجتمعون على "أهمية تعزيز التضامن الداخلي والحفاظ على الوحدة الوطنية والإسلامية في مواجهة كل التحديات التي فرضتها الأحداث الأخيرة وفي مقدمها تحدي إعادة الإعمار وإعادة الروح والإنتظام لعمل المؤسسات انطلاقاً من انتخاب رئيس للجمهورية لوضع البلد على سكة الإستقرار والنهوض".