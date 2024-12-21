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لبنان

بعد العثور على المفقودين السبعة.. انتهاء عمليات البحث في حارة حريك

Lebanon 24
21-12-2024 | 05:55
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تمكنت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، وبمتابعة من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبعد جهود استمرت منذ ساعات الصباح الاولى ولغاية الان من انتشال جثامين ٤ شهداء من تحت الأنقاض في منطقة حارة حريك بناية أيوب قرب العاملية، وبذلك يكون قد تم العثور على المفقودين السبعة الذين تم التبليغ عن فقدانهم أمس جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المكان في ٢٧ أيلول الماضي، بعد أن كان عناصر الدفاع المدني قد عثروا أمس على ثلاثة مفقودين. 
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وقد تم نقل الجثامين الى مستشفى بيروت الحكومي لإجراء فحوصات ال DNA للتحقق من هوية الشهداء.
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