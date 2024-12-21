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لبنان

مخزومي: أصبحنا بمرحلة جديدة تتطلب أن نمد أيدينا لبعضنا للسير قدماً الى الأمام

Lebanon 24
21-12-2024 | 08:05
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إلتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم السبت، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب فؤاد مخزومي.
 
 
خلال اللقاء، جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والإستحقاق الرئاسي وشؤوناً تشريعية.
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وبعد اللقاء، تحدث النائب مخزومي قائلاً: "لقاؤنا اليوم مع الرئيس بري أولاً للتهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة، وإن شاء الله نكون أمام بداية لمرحلة جديدة نعيش فيها جميعاً مع بعضنا البعض في بلد هو للجميع".
 
وأضاف: "كما هنأنا الرئيس بري على العمل الجبار الذي أنجزه وهو وقف الحرب، فاليوم أصبحنا بمرحلة جديدة تتطلب أن نبني البلد مع بعضنا البعض ونقفل ملف الماضي ونجرب كيف نمد أيدينا لبعضنا للسير قدماً الى الأمام، وذلك يستوجب منا جميعاً النزول في 9 كانون الثاني لإنتخاب رئيس للجمهورية".
 
 
وتابع: "كما قال الرئيس بري يجب أن يكون الرئيس جامعاً يحظى بأكبر عدد من الاصوات، وإن شاء الله كل المجلس النيابي يصوت لصالح هذا الشخص لأننا يجب أن نبني المرحلة المقبلة ونقدم فيها صورة للعالم بأننا جميعا يداً واحدة".

وختم مخزومي: "وبهذه المناسبة أتمنى ميلاداً مجيداً وكل عام وأنتم بخير لأهلنا المسيحيين وكل اللبنانيين".
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