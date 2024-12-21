الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في زبقين- صور

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، في بيان اليوم السبت انه "بتاريخ 21/12/2024، ما بين الساعة 15.30 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة زبقين- صور".





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