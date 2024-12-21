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لبنان

رئيس نقابة مربي الدواجن بقاعاً يناشد: أوقفوا أعمال التهريب!

Lebanon 24
21-12-2024 | 10:36
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ناشد رئيس نقابة مربي الدواجن في البقاع علي المصري، في بيان اليوم السبت، المعنيين "اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أعمال التهريب و قطع كل المعابر غير الشرعية و توقيف المهربين، حفاظاً على اقتصاد بلدنا وأمنه الغذائي".
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وقال المصري في بيانه: "ما زلنا نحن كمزارعين نرفع آثار اضرار الحرب الاسرائيلية العبثية عن كاهل وطننا الحبيب وما اصاب القطاع الزراعي والإنتاجي من خسائر فادحة، حتى غزت اسواقنا كميات كبيرة من البيض والفروج بشكل عشوائي من سوريا عبر الحدود اللبنانية الشمالية، وكأن ما يجري هو استكمال لحرب الستين يوما، بهدف القضاء على القطاعات الزراعية والإنتاجية والإقتصادية وافقار الناس وتهجيرها من ارضها، من اجل الحصول على لقمة العيش، وهذا ما يؤدي الى دمار البلد وافراغه من مواطنيه".

وناشد المصري رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين، الإيعاز للمعنيين كل ضمن عمل وزارته، وفي مقدمتهم قائد الجيش، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف اعمال التهريب وقطع كل المعابر غير الشرعية وتوقيف المهربين ومصادرة ما بحوزتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، حفاظاً على اقتصاد بلدنا وأمنه الغذائي" .
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