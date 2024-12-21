في بلدة جنوبيّة.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ اليوم

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، مساء اليوم السبت، أنَّ جرافة إسرائيلية صدمت 3 سيارات في بلدة ديرميماس.

وأشارت الوكالة إلى أنّ عناصر من الجيش الإسرائيلية توغلوا بين بعض المنازل في الحي الشرقي للبلدة.