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لبنان

في بلدة جنوبيّة.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيليّ اليوم

Lebanon 24
21-12-2024 | 11:37
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ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، مساء اليوم السبت، أنَّ جرافة إسرائيلية صدمت 3 سيارات في بلدة ديرميماس.
 
 
وأشارت الوكالة إلى أنّ عناصر من الجيش الإسرائيلية توغلوا بين بعض المنازل في الحي الشرقي للبلدة.
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