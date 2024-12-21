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لبنان

ياسين والحلبي التقيا فليتشر وبحثا في دعم المتضررين من العدوان الإسرائيليّ

Lebanon 24
21-12-2024 | 12:08
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التقى وزير البيئة منسق لجنة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشّؤون الإنسانيّة ومنسّق مكتب تنسيق الشّؤون الإنسانيّة (أوتشا) توم فليتشر، الذي يقوم بجولة في لبنان، بعد تعيينه في منصبه الجديد.
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وشارك في الاجتماع منسق الأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا ومستشارا حجار وفريق عمل مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في لبنان. 

وجرت مناقشة الوضع الانساني المستجد، نتيجة العدوان الاسرائيلي والحاجة إلى دعم اكثر من نصف مليون من الأهالي المتضررين من العدوان بشكل مباشر، والذين خسروا منازلهم وسبل عيشهم، وكذلك اللبنانيين العائدين من سوريا نتيجة التطورات الأخيرة.
 
 
وأشار فليتشر إلى انه سيضمن ذلك في تقريره إلى مجلس الأمن.
 
 
 
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