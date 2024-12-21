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لبنان

في عكّار.. ما الذي ضبطه الجيش؟

Lebanon 24
21-12-2024 | 13:28
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تمكنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، بالتعاون مع الجيش، من ضبط كميات كبيرة من السجائر المهربة خلال عمليات دهم في منطقة الشيخ عياش - عكار. 
 
وأحيلت المحاضر المسجلة بحق المخالفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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وكانت البلدة شهدت توتراً كبيراً، اليوم السبت، إثر مداهمات نفذها الجيش لمستودع تضمن كمية من التبغ المهرب.
 
 
وحصلت حالة من الهرج والمرج في البلدة تطورت إلى اشتباك أسفر عن سقوط جريح، فيما قطع مواطنون آخرون الطريق بالإطارات المشتعلة.
 
 
وإثر ذلك، عمد الجيش إلى فتح الطرقات وتسيير دوريات مؤللة لضبط الوضع.
 
 
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