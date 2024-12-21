تهديدات تطال سائقين لبنانيين.. ووزير يناشد "المخابرات"

كشف وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عن تعرض سائقي حافلات الدولة على خط العدلية - مجمع الحدث الجامعي، لحملة من الشتائم مع تهديدهم بمنع عملهم على هذا الخط اعتباراً من يوم غد.

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