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لبنان

تهديدات تطال سائقين لبنانيين.. ووزير يناشد "المخابرات"

Lebanon 24
21-12-2024 | 16:26
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كشف وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عن تعرض سائقي حافلات الدولة على خط العدلية - مجمع الحدث الجامعي، لحملة من الشتائم مع تهديدهم بمنع عملهم على هذا الخط اعتباراً من يوم غد.
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ودعا حمية مخابرات الجيش والأجهزة الأمنية للتحرك الفوري لحماية السائقين والحافلات العائدة للدولة من جهة وللحفاظ على حق المواطنين في الحصول على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة بالتوازي مع خدمات القطاع الخاص.
 
 
 

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