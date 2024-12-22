تكلفة المائدة الميلادية لعام 2024 تخطف البهجة.. اليكم الأسعار

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وفي جولة خاصة لـ"لبنان24" على بعض المحلات والمطاعم لمعرفة أسعار الأطباق أو المأكولات التي تشتهر في عيد الميلاد، تبيّن أن الـ Bûche de Noël وهو تقليد تراثي فرنسي، يأتي في صدارة الحلويات التي تتضمنها السفرة الميلادية، وفي حال استبعدنا كافة أصناف الحلويات الأخرى فإن متوسط أسعار الـBûche de Noël هي ما بين الـ30 والـ60 دولارا وتصل احيانا الى 125 دولارا حسب الحجم والمحل.ولا ننسى أنواع الأجبان التي يترافق وجودها مع النبيذ على المائدة الميلادية، فيبدأ سعر طبق الـcheese&wine من 55 الى 150 دولارا. أما الحاضر الدائم على مائدة الميلاد لدى الفئات الاجتماعية كلها فهو النبيذ الأحمر يبدأ سعر زجاجة النبيذ ب 10 دولارات ولا ينتهي عند 50 دولارا وأكثر بحسب الشركة المصنعة وتاريخ الإنتاج.ويتربع الديك الرومي، أو "الحبش"، وجبة عيد الميلاد ويُعد من أساسياتها، إلا أن تكلفته الباهظة التي تقارب في موسم العيد الـ 110 و390 دولاراً حسب الحجم والمطعم، تجعل العائلات المتوسطة الحال والفقيرة، تستبدل الحبش بصحن الدجاج المحشي.ولا تخلو أي من الموائد اللبنانية من المعجّنات التقليدية كالسمبوسك، والرقائق بالجبنة، والفطائر بالخضار، واللحم بعجين، والبيتزا والمناقيش. وسعر الدزينة منها (12 قطعة) يبدأ من 4 دولارات وصولا الى 7 دولارات حسب النوع والفرن.والنتيجة أن مائدة متواضعة لعائلة لبنانية ليلة عيد الميلاد تقارب تكلفتها 450 دولارا كمعدل وسطي.