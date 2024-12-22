Advertisement

لبنان

جنبلاط في دمشق على رأس وفد سياسي وروحي.. هذا ما حمله

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
22-12-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1296004-638704565607857010.png
Doc-P-1296004-638704565607857010.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يدشّن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مرحلة جديدة من العلاقات مع سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، مبادرًا إلى زيارة دمشق ولقاء قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، بعد أن كان أول المبادرين للاتصال به لتهنئته. وقد أراد جنبلاط لهذه الزيارة أن تكتسب أهميّة بالغة، إن لجهة توقيتها كأول سياسي لبناني يبادر إلى زيارة سوريا بعد أيام على إطاحة المعارضة بالأسد، وقبل أكتمال ملامح الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، أو لجهة الوفد المرافق السياسي والروحي، حيث يرافق جنبلاط شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى وأعضاء المجلس المذهبي الدرزي، وكتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة نجله النائب تيمور جنبلاط. كما تحظى الزيارة بتغطية إعلاميّة لافتة، لجهة الوفد الإعلامي المرافق، والمتنوع بين الإعلام المرئي والمكتوب.
Advertisement

وفق معلومات "لبنان 24" يحمل جنبلاط الى القيادة السورية الجديدة مذكّرة مكتوبة، يسلّمها إلى الشرع، يضمّنها مقاربة الحزب التقدمي الاشتراكي للمرحلة الجديدة من العلاقات بين لبنان وسوريا، مرتكزها حسن الجوار وإصلاح ما شاب هذه العلاقة، وما تتطلبه من إعادة صياغة الاتفاقات المعقودة بين البلدين خلال نظام الأسد،لتتناغم وأسس العلاقات السليمة بين الدول، وإلغاء ما يتعارض مع هذا المبدأ. كما يتطرّق الاشتراكي في رسالته إلى النازحين السوريين في لبنان وعودتهم الكريمة إلى ديارهم، ووجوب متابعة البحث عن اللبنانيين المفقودين والمخفيين قسرًا في سوريا، والعمل على  ضبط المعابر الحدودية ومنع التهريب.

مزارع شبعا تأخذ حيزًا من اللقاء بين جنبلاط والشرع، لجهة تأكيد جنبلاط على وجوب حسم هوية مزارع شبعا، وتعاون القيادة الجديدة في سوريا في هذا السياق.

وبحسب مصادر مطّلعة لن تشتمل المذكرة على قضية دروز السويداء، إلا من باب تأكيد الاشتراكي على رؤيته لسوريا موحّدة.
 
المصدر: خاص لبنان24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:29 | 2024-12-22
06:22 | 2024-12-22
06:15 | 2024-12-22
06:12 | 2024-12-22
06:10 | 2024-12-22
06:02 | 2024-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24