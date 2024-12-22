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لبنان

جنبلاط حمل معه هدية إلى الجولاني.. ما هي؟

Lebanon 24
22-12-2024 | 04:47
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وصل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق، وليد جنبلاط، ول إلى قصر الشعب في دمشق حاملاً هدية لقائد العمليات العسكرية، أحمد الشرع، في زيارة تأتي عقب سقوط الاسد.
 
وحسب الجديد، فإن الهدية عبارة عن كتاب عن جده الأمير شكيب أرسلان.
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جنبلاط

الجولاني..

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