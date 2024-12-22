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لبنان

فيديو انتشر... ملثم أطلق النار على شخص وقتله في وضح النهار

Lebanon 24
22-12-2024 | 06:12
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قُتِلَ الفلسطيني  أ. ع، اثر تعرضه لاطلاق نار في الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة على يدّ ملثم انتشر له فيديو وهو يقوم بإطلاق  النار تجاهه في وضح النهار.
 
 
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