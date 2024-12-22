فيديو انتشر... ملثم أطلق النار على شخص وقتله في وضح النهار

قُتِلَ الفلسطيني أ. ع، اثر تعرضه لاطلاق نار في الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة على يدّ ملثم انتشر له فيديو وهو يقوم بإطلاق النار تجاهه في وضح النهار.

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