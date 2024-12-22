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لبنان

حاصباني عن تسلم الجيش مواقع الجبهة الشعبية: قادر على القيام بهذه المهمة

Lebanon 24
22-12-2024 | 07:07
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كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة "أكس": "تسلم الجيش مواقع للجبهة الشعبية - القيادة العامة و"فتح الانتفاضة؛ في البقاع يدل على الآتي:

- ١٧٠١ و ١٥٥٩ والآليات التنفيذية التي وافقت عليها الحكومة ترتبط بكل الأراضي اللبنانية وليس جنوب الليطاني فقط
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- ⁠الجيش قادر على القيام بهذه المهمة

عسى ان نرى التطبيق الكامل واستمرار بسط الجيش سلطة الدولة على كامل أراضيها".
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