حاصباني عن تسلم الجيش مواقع الجبهة الشعبية: قادر على القيام بهذه المهمة

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كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة "أكس": "تسلم الجيش مواقع للجبهة الشعبية - القيادة العامة و"فتح الانتفاضة؛ في البقاع يدل على الآتي:- ١٧٠١ و ١٥٥٩ والآليات التنفيذية التي وافقت عليها الحكومة ترتبط بكل الأراضي اللبنانية وليس جنوب الليطاني فقط- ⁠الجيش قادر على القيام بهذه المهمةعسى ان نرى التطبيق الكامل واستمرار بسط الجيش سلطة الدولة على كامل أراضيها".