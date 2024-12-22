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لبنان

الجيش فجّر صواريخ إسرئيليّة في الطيبة

Lebanon 24
22-12-2024 | 09:56
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سُمِعَت أصوات إنفجارات في السلسلة الشرقية، قبل قليل.
 
 
وأوضحت مندوبة "لبنان 24" أنّ الجيش قام بتفجير صواريخ من مخلفات العدوان الإسرائيليّ في حقول رماية بلدة الطيبة شرقي بعلبك.
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انفجارات

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