الجيش فجّر صواريخ إسرئيليّة في الطيبة

سُمِعَت أصوات إنفجارات في السلسلة الشرقية، قبل قليل.

وأوضحت مندوبة "لبنان 24" أنّ الجيش قام بتفجير صواريخ من مخلفات العدوان الإسرائيليّ في حقول رماية بلدة الطيبة شرقي بعلبك.