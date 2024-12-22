داخل نفق المطار... اصابات نتيجة تصادم بين ٣ مركبات

أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط جريحان نتيجة تصادم بين ٣ مركبات داخل نفق المطار الثاني باتجاه خلدة سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا.

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