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لبنان

داخل نفق المطار... اصابات نتيجة تصادم بين ٣ مركبات

Lebanon 24
22-12-2024 | 14:05
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أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط جريحان نتيجة تصادم بين ٣ مركبات داخل نفق المطار الثاني باتجاه خلدة سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا.
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