كرامي: اذا لم نتمكن من تأمين 86 صوتاً لعون فمن الافضل عدم خوض التجربة

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أكد النائب فيصل كرامي أن "جدية 9 كانون الثاني دفعت إلى البحث بجدية عن مواصفات رئيس الجمهورية وما نقوم به حاليًا هو جولة مشاورات مع الأطراف المختلفة لتأمين الأكثرية، إذ إننا لا نملك رفاهية الوقت خاصة أن الوضعين الأمني والاقتصادي على المحك".وقال كرامي في حديث الى "صوت كل لبنان": "من الطبيعي أن نكون لاعبًا أساسيًا في هذه المرحلة، وسنبقى في موقع الوسيط لانتخاب رئيس للجمهورية، وهناك تواصل مع كافة الأطراف وقائد الجيش من بين الأسماء المطروحة لدينا، وإذا لم نتمكن من تأمين 86 صوتاً لعون من الافضل عدم خوض التجربة لما يؤثر على معنويات الجيش وقائده".ولفت الى أن "الاسلوب القديم القائم على المحاصصة وفرض الشروط لم يعد ينفع ولبنان بحاجة الى عقلية جديدة وقراءة المتغيرات والتأقلم معها ومن سيأتي سيكون لديه برنامج عمل لتطبيقه".