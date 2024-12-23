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لبنان

الحاج حسن في اطلاق الدفعة الأولى من بطاقة المزارع: خطوة أساسية في تنظيم القطاع

Lebanon 24
23-12-2024 | 03:37
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أقامت وزارة الزراعة برعاية وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن وحضوره ، حفل تسليم الدفعة الأولى من بطاقة المزارع - سجل المزارعين، وذلك في مصلحة زراعة بعلبك-الهرمل في منطقة دورس، في حضور عدد من المزارعين وممثلي النقابات الزراعية والجهات المعنية، حيث تم تسليم الدفعة الأولى من البطاقات لمجموعة من المزارعين من مختلف المناطق.
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 وأكد الوزير الحاج حسن خلال الاحتفال، أن "إطلاق بطاقة المزارع، يمثل خطوة أساسية في تنظيم القطاع الزراعي وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين".

وأوضح أن "البطاقة تهدف إلى توثيق بيانات المزارعين وتسهيل حصولهم على الدعم الحكومي والتقني، مما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي وتطويره".

وشدد على "أهمية هذه المبادرة في تحسين أوضاع المزارعين وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من البرامج التنموية". ودعا "جميع المزارعين إلى تسجيل بياناتهم للحصول على البطاقة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة".

اختُتم الاحتفال بتأكيد "التزام وزارة الزراعة مواصلة دعم القطاع الزراعي والعمل على إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تواجه المزارعين في لبنان".

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