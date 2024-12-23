سكاف: التفاهم المسبق يسهل عملية انتخاب الرئيس

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طرح النائب غسان سكاف في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان" "إمكان تأجيل جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل في حال لم يتم التوصل الى توافق"، مشددا على أن" التفاهم المسبق يسهل عملية الانتخاب ويحول دون وقوع مفاجآت".وتحدث سكاف عن "تسجيل تصاعد تراكمي في بورصة الترشيحات في خلال الأيام المقبلة"، كاشفا عن "ثلاثة أسماء يمكن أن تحظى بعدد أصوات وازن"، وقال: أما في الوضع الحالي من الصعب حصول أي مرشح على الأغلبية المطلوبة من ٦٥ صوتًا ما قد يؤدي إلى تأجيل الجلسة".