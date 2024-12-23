حمية: بعد الضاحية الجنوبية نجهز خطوطا جديدة للنقل المشترك من بيروت إلى الجنوب وغيرها

كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه على منصة "إكس": النقل المشترك في الضاحية الجنوبية لبيروت، والان نجهز خطوطا جديدة من العاصمة بيروت إلى الجنوب والشمال والبقاع وغيرها ".

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