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لبنان

حمية: بعد الضاحية الجنوبية نجهز خطوطا جديدة للنقل المشترك من بيروت إلى الجنوب وغيرها

Lebanon 24
23-12-2024 | 08:11
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كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه على منصة "إكس": النقل المشترك في الضاحية الجنوبية لبيروت، والان نجهز خطوطا جديدة من العاصمة بيروت إلى الجنوب والشمال والبقاع وغيرها ".
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