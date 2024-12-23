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لبنان

كلاس استقبل بوشكيان وبحثا في أمور وطنية وعامة

Lebanon 24
23-12-2024 | 08:22
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استقبل وزير الشباب والرياضة جورج كلاس في مكتبه في الوزارة، وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان، في لقاء استمر ساعة.

وقال بوشكيان بعد اللقاء: "تشرّفت بزيارة معالي الدكتور كلاس حيث تداولنا في أمور أساسية وطنية وعامة تتعلق بشكل خاص بتسيير المرافق العامة على جميع الأصعدة وشكرته على الجهود والمتابعات التي يقوم بها دائما في كل المجالات".
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ورد الوزير كلاس، شاكرا على الإطراء معتبرا "أن ما يقوم به الجميع ويصب في مصلحة الوطن والمواطن ليس إلا أقل الواجب".

                                
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