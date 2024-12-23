أدرعي: القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان كشفت عن مستودع أسلحة

زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيليّ أفيخاي أدرعي أن القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان كشفت عن مستودع أسلحة احتوى على أكثر من 100 عبوة ناسفة و20 منصة لإطلاق القذائف الصاروخية وعشرات القذائف الصاروخية.

وقال إنّ قوات اللواء 769 تواصل نشاطها في منطقة جنوب لبنان، وفقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

وكتب، عبر "اكس": "

في إطار عملية كتائبية نفذتها القوات، عثر مقاتلو غولاني على أهداف إرهابية إضافية في جنوب لبنان. وخلال نشاطها قامت القوات بعمليات تمشيط للمباني في المنطقة وعثرت على مخزن أسلحة يضم أكثر من 100 عبوة ناسفة ونحو 20 منصة مختلفة الأصناف لإطلاق القذائف الصاروخية.

كما وعثر المقاتلون خلال عمليات مداهمة أخرى على قذائف هاون، وعتاد عسكري تكتيكي آخر.

وتمت مصادرة كافة الوسائل القتالية وتدميرها."