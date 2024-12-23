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لبنان

عن مطار بيروت.. إليكم ما أعلنه وزير الداخلية

Lebanon 24
23-12-2024 | 10:32
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قال وزير الداخلية بسام المولوي إن الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقق في دخول رجال أمن سوريين للبلاد بطرق غير شرعية، كاشفة أن المسؤول السوري علي مملوك والمطلوب في لبنان "لم يدخل إلى البلاد بطريقة شرعية"، وأضاف: "قمنا بتعميم صور علي مملوك لضبطه في حال دخوله البلاد بطريقة غير شرعية".
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وفي تصريح له عبر قناة "الحدث"، قال المولوي إن "الأمن العام اللبناني يتعامل مع اللاجئين السوريين وفقاً للقوانين اللبنانية"، معلناً أن اجتماعاً عُقد يوم الأربعاء الماضي بين ضباط لبنانيين ووفد من هيئة تحرير الشام، وقال: "هناك سوريون دخلوا إلى الأراضي اللبنانية عبر المعابر ووفقاً للقوانين اللبنانية، وكل الأجهزة الأمنية اللبنانية تتعاون لمعالجة الأوضاع بعد مرحلة عصيبة مرت بها البلاد".
 
وأعلن المولوي أنَّ السلطات اللبنانية عمدت إلى تعميم طلب منظمة "الإنتربول" لتوقيف المسؤول السوري جميل الحسن فور وصوله إلى لبنان، مشيراً إلى أنه لا يمكن توقيف أي شخصٍ في لبنان من دون مذكرة قضائية.
 
مطار بيروت يخضع لرقابة مشددة
 
وأكد المولوي أن مطار بيروت الدولي يخضع لرقابة مشددة جداً وإجراءات استثنائية، وقال: "جهاز أمن مطار بيروت يقوم بواجباته، مشيراً إلى أن كل الطرق المؤدية إلى المطار مؤمنة بالكامل وخاضعة لرقابة الأجهزة الأمنية.
 
وذكر المولوي أنّ الحكومة تريد فرض دولة القانون بعيداً عن أي تدخلاتٍ خارجية، موضحاً أن "لبنان مهتم بمكافحة تهريب المخدرات إلى دول المنطقة"، وقال: "نعمل مع كل الأجهزة الأمنية لضبط الحدود ومنع تهريب المخدرات".
 
وأردف: "نحن قادرون على حصر السلاح وتطبيق القانون ونريد دولة لبنانية جامعة تضم كل اللبنانيين من دون ممانعة، وسنثبت للمجتمع الدولي التزامنا بالقرارات الدولية".






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