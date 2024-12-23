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لبنان

عملية خطف في جنوب لبنان.. والجاني "جيش العدو"!

Lebanon 24
23-12-2024 | 13:23
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ذكرت المعلومات أن الجيش الإسرائيلي اختطف الراعي اللبناني محمود موسى في خراج بلدتي عين إبل ويارون في جنوب لبنان.
 
وأشارت المصادر إلى أن عملية الخطف حصلت خلال قيام موسى برعاية الماشية.
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