اتصال هاتفي بين جعجع وريفي.. ماذا ناقشا؟

جرى اتصال هاتفي بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والنائب أشرف ريفي، تخلله عرض لقضية الموقوفين الاسلاميين، حيث تم تأكيد "ضرورة ايجاد صيغة قانونية تؤمن العدالة وتضمن في الوقت نفسه إحقاق الحق ورفع الظلم". (الوكالة الوطنية)

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