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لبنان

تواصل بين القوات والمردة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-12-2024 | 02:15
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تنشط خطوط تواصل جديّة في الأسبوع الأخير بين أوساط "قواتية" وقناة بارزة في "تيار المردة" تحضيراً لاجتماع بين رئيس القوات سمير جعجع ورئيس "المردة" سليمان فرنجية في المرحلة المقبلة من العام الجديد.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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