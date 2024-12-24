تواصل بين القوات والمردة

تنشط خطوط تواصل جديّة في الأسبوع الأخير بين أوساط "قواتية" وقناة بارزة في "تيار المردة" تحضيراً لاجتماع بين رئيس القوات سمير جعجع ورئيس "المردة" سليمان فرنجية في المرحلة المقبلة من العام الجديد.

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