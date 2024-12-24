ألقى بنفسه من الطابق الـ 3 في طرابلس.. وهذا ما حلّ به

أقدم المدعو "ا.ح" على إلقاء نفسه من الطابق الثالث من مبنى برج الإيمان في منطقة أبي سمراء - طرابلس، ما أدى إلى سقوطه على سيارة كانت مركونة أسفل المبنى، وفق ما ذكرته مندوبة "لبنان24".

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وبحسب المعلومات، فقد أسفرت الحادثة عن إصابته بكسور في جسده، وتم نقله على الفور بواسطة جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد عُلم أنه يعاني من اضطرابات نفسية.