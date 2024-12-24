أقفلوا باب الطوارئ... موظفو مستشفى الحريري يصعّدون

أقفل موظفو مستشفى الحريري الحكومي صباحاً باب الطوارئ واقتصر استقبال المرضى على الحالات الحرجة فقط.



وتأتي هذه الخطوة التصعيدية ضمن الإضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون.



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