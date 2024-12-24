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لبنان

أقفلوا باب الطوارئ... موظفو مستشفى الحريري يصعّدون

Lebanon 24
24-12-2024 | 03:23
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أقفل موظفو مستشفى الحريري الحكومي صباحاً باب الطوارئ واقتصر استقبال المرضى على الحالات الحرجة فقط.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية  ضمن الإضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون.
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