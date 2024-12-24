سامي الجميّل التقى ماغرو: لإنجاز الانتخاب في أسرع وقت ممكن

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقره في بكفيا، سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، وتم البحث في آخر التطورات والاستحقاق الرئاسي.



وأكّد الجميّل على "ضرورة إنجاز الانتخاب في أسرع وقت ممكن"، مشدداً على "أهمية اختيار شخصية سيادية وإصلاحية تمتلك الرؤية والقدرة على النهوض بلبنان وتحويله إلى دولة قانون ومؤسسات تضمن المساواة بين جميع اللبنانيين وتعزز الشراكة الوطنية الحقيقية".

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