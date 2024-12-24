Advertisement

لبنان

سامي الجميّل التقى ماغرو: لإنجاز الانتخاب في أسرع وقت ممكن

Lebanon 24
24-12-2024 | 03:41
A-
A+
Doc-P-1296902-638706337525790103.png
Doc-P-1296902-638706337525790103.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقره في بكفيا، سفير فرنسا هيرفيه ماغرو، وتم البحث في آخر التطورات والاستحقاق الرئاسي.

وأكّد الجميّل على "ضرورة إنجاز الانتخاب في أسرع وقت ممكن"، مشدداً على "أهمية اختيار شخصية سيادية وإصلاحية تمتلك الرؤية والقدرة على النهوض بلبنان وتحويله إلى دولة قانون ومؤسسات تضمن المساواة بين جميع اللبنانيين وتعزز الشراكة الوطنية الحقيقية".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2024-12-24
07:13 | 2024-12-24
07:11 | 2024-12-24
07:00 | 2024-12-24
06:58 | 2024-12-24
06:50 | 2024-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24