مذكرة تفاهم بين جامعتي بيروت العربية والزيتونة الأردنية

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وقعت جامعة بيروت العربية ممثلة برئيسها البروفيسور وائل نبيل عبد السلام اتفاقية تعاون لمدة أربع سنوات مع جامعة الزيتونة الأردنية ممثلة برئيسها البروفيسور محمد احمد المجالي، وذلك بهدف تطوير النشاطات التعاونية في المجالات الاكاديمية ذات الاهتمام المشترك.تهدف الاتفاقية، بحسب بيان، الى "تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين لأغراض تدريسية او لإلقاء المحاضرات او القيام بالبحوث العلمية وتبادل الخبرات، والتنظيم المشترك لحلقات دراسية وندوات ومؤتمرات مشتركة".مع العلم، أن "هذا التعاون سوف يُسفر عن تبادل المطبوعات والكتب والدوريات ونتائج البحوث العلمية والانشطة الاكاديمية الاخرى، مما تُسهم في تقدم العملية التعليمية وذلك تماشياً مع رسالة جامعة الزيتونة الأردنية وجامعة بيروت العربية اللتين تشددا على أهمية التعاون الدولي في مجال التعليم العالي".