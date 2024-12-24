نتيجة خلاف شخصي... توقيف مواطن في الشياح بعد إطلاقه النار

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

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"أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الشياح – بعبدا المواطن (م.م.) لإطلاقه النار باتجاه مكتب عائد للمواطن (أ.م.) نتيجة خلاف شخصي، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".