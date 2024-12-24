الجيش وزع حصصا غذائية على العائدين في الجنوب

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"ضمن إطار جهود المؤسسة العسكرية لدعم المواطنين العائدين إلى بلداتهم في الجنوب، وتخفيف وطأة الصعوبات عن كاهلهم، وزّعت مديرية التعاون العسكري – المدني في الجيش بمشاركة لواء المشاة الخامس نحو ألفَي حصة غذائية على عائلات في 23 بلدة في قضاءي بنت جبيل وصور".

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