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لبنان

الجيش وزع حصصا غذائية على العائدين في الجنوب

Lebanon 24
24-12-2024 | 06:58
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"ضمن إطار جهود المؤسسة العسكرية لدعم المواطنين العائدين إلى بلداتهم في الجنوب، وتخفيف وطأة الصعوبات عن كاهلهم، وزّعت مديرية التعاون العسكري – المدني في الجيش بمشاركة لواء المشاة الخامس نحو ألفَي حصة غذائية على عائلات في 23 بلدة في قضاءي بنت جبيل وصور".
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