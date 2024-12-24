Advertisement

لبنان

طليس: أبلغت من المالية ان عائدات الصندوق البلدي المستقل من الخلوي ستدفع قبل هذا التاريخ

Lebanon 24
24-12-2024 | 10:03
A-
A+
Doc-P-1297048-638706569839761528.jpg
Doc-P-1297048-638706569839761528.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "امل" بسام طليس، في بيان ،انه "ونتيجة المتابعة مع وزارتي الداخلية والبلديات والمالية العامة، وبعد انجاز المعاملات الادارية اللازمة، أُبلغتُ من وزارة المالية بان عائدات الصندوق البلدي المستقل الناتجة عن قطاع الخلوي سيتم دفعها الى البلديات واتحادات البلديات قبل تاريخ 31/12/2024".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:05 | 2024-12-24
15:39 | 2024-12-24
14:25 | 2024-12-24
14:15 | 2024-12-24
14:13 | 2024-12-24
14:02 | 2024-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24