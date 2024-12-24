طليس: أبلغت من المالية ان عائدات الصندوق البلدي المستقل من الخلوي ستدفع قبل هذا التاريخ

أعلن مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة "امل" بسام طليس، في بيان ،انه "ونتيجة المتابعة مع وزارتي الداخلية والبلديات والمالية العامة، وبعد انجاز المعاملات الادارية اللازمة، أُبلغتُ من وزارة المالية بان عائدات الصندوق البلدي المستقل الناتجة عن قطاع الخلوي سيتم دفعها الى البلديات واتحادات البلديات قبل تاريخ 31/12/2024".

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