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لبنان
الأمن العام يحدد موعد الإختبار الرياضي للمرشحين بصفة ضباط إختصاصيين.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
24-12-2024
|
11:47
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صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للامن العام البيان التالي:
"تعلن المديرية العامة للأمن العام عن موعد الإختبار الرياضي للمرشحين الذين تقدموا بطلبات للتطوع بصفة ضباط إختصاصيين في الأمن العام الذين نجحوا في الإختبار النفسي وفقاً لما يلي:
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المرشحون الإناث : نهار الخميس الواقع فيه 26/12/2024 .
-المرشحون الذكور : نهار الجمعة الواقع فيه 27/12/2024 .
وذلك في المدينة الرياضية – بيروت في تمام الساعة 6.00 صباحاً .
كما يخضع الناجحون في الاختبار الرياضي للإختبار الطبي، وفقاً لما يلي :
-المرشحون الإناث : نهار الجمعة الواقع فيه 27/12/2024 .
-المرشحون الذكور : نهار السبت الواقع فيه 28/12/2024 .
وذلك في دائرة الشؤون الصحية-شعبة المختبر، في المبنى رقم 4، الساعة السادسة صباحًا".
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