الأمن العام يحدد موعد الإختبار الرياضي للمرشحين بصفة ضباط إختصاصيين.. إليكم التفاصيل

صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للامن العام البيان التالي:

Advertisement

"تعلن المديرية العامة للأمن العام عن موعد الإختبار الرياضي للمرشحين الذين تقدموا بطلبات للتطوع بصفة ضباط إختصاصيين في الأمن العام الذين نجحوا في الإختبار النفسي وفقاً لما يلي:المرشحون الإناث : نهار الخميس الواقع فيه 26/12/2024 .-المرشحون الذكور : نهار الجمعة الواقع فيه 27/12/2024 .وذلك في المدينة الرياضية – بيروت في تمام الساعة 6.00 صباحاً .كما يخضع الناجحون في الاختبار الرياضي للإختبار الطبي، وفقاً لما يلي :-المرشحون الإناث : نهار الجمعة الواقع فيه 27/12/2024 .-المرشحون الذكور : نهار السبت الواقع فيه 28/12/2024 .وذلك في دائرة الشؤون الصحية-شعبة المختبر، في المبنى رقم 4، الساعة السادسة صباحًا".