يروّجون عملات مزورة في خلدة.. وقعوا بقبضة المخابرات

Advertisement

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان مساء اليوم، ان "دورية من مديرية المخابرات في منطقة خلدة – جبل لبنان اوقفت المواطنين (ح.ع.) و(ح.ش.) و(م.د.) لترويجهم عملات مزورة، كما أن الأول متورط في تعاطي المخدرات.وضبطت في حوزتهم كمية من المخدرات والأسلحة الحربية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".