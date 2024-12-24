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لبنان

يروّجون عملات مزورة في خلدة.. وقعوا بقبضة المخابرات

Lebanon 24
24-12-2024 | 13:49
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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان مساء اليوم، ان "دورية من مديرية المخابرات في منطقة خلدة – جبل لبنان اوقفت المواطنين (ح.ع.) و(ح.ش.) و(م.د.) لترويجهم عملات مزورة، كما أن الأول متورط في تعاطي المخدرات.
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وضبطت في حوزتهم كمية من المخدرات والأسلحة الحربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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