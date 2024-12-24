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لبنان

ملفات المخطوفين والسجناء مع دمشق قيد الاعداد حكوميا

Lebanon 24
24-12-2024 | 23:03
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برزت خطوة حكومية جديدة لمتابعة ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية بعدما قفزت هذه القضية الى الاولويات عقب سقوط نظام بشار الأسد.
ولهذه الغاية اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري الذي اعلن انه سلّم ميقاتي اسماء المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، مشيرا الى ان هذه الاسماء كانت بحوزة لجنة المفقودين الذي يرأسها مدعي عام بيروت. وقال "سيقوم الرئيس ميقاتي بدوره بكل ما هو مطلوب من اجل متابعة هذا الملف ونامل ان يصل من خلال الاتصالات الذي سيقوم بها الى نتائج ايجابية،ولكن هذا لا يمنع ان تستمر اللجنة في ممارسة أعمالها ونشاطها والاستماع الى كل شخص كان مسجونا في السجون السورية".
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وأضاف:" من الواضح ان كل السجون في سوريا قد حررت من جميع المساجين ، والجميع ينتظر اذا ما كان هناك سجون سرية لا يزال سجناؤها غير محررين ، بانتظار هذه النتائج ،نأمل جميعا ايجاد لبنانيين مفقودين كانوا أعتقلوا او تم ايقافهم من قبل السلطات السورية في حينه ، ونامل ان تعطي الأمور نتائج ايجابية.  كذلك تسلمت من دولة الرئيس اسماء السجناء في لبنان والذين يتجاوز عددهم 6500سجين . وسنطلع على جدول الاسماء لكي نرى ما يمكن القيام به في هذا الموضوع".



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