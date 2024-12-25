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لبنان

مصدر اقتصادي: "المُنتج" المصرفي الجديد ليس سيئا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-12-2024 | 01:45
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قال مصدر إقتصادي مصرفي إن "المنتج الجديد" لبعض المصارف ليس سيئا ولا يدعو للريبة ، بل هو مفيد للمصرف وللشخص الذي يجمّد مبلغا بالليرة اللبنانية بحد أدنى مليار ليرة لبنانية على ستة أشهر أو سنة في مقابل فائدة تصل الى 45٪؜ سنوياً ، أي حوالي 450 دولارا شهرياً على مبلغ المليار ليرة الذي يساوي 11 ألف دولار .
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وقال: المصرف الذي يتعامل بهذا البرنامج لديه منفعة في زيادة سيولته بالليرة اللبنانية من أجل سداد إلتزاماته تجاه المصرف المركزي ويراهن أيضاً على إنخفاض سعر صرف الدولار بعد الإنتخابات الرئاسية ، فترتفع قيمة الأموال المجمدة لديه".

المصدر: لبنان 24

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