نائب شمالي: حلّت لحظة التغيير

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قال نائب مسيحي شمالي، خلال لقاء خاص بعد سقوط نظام الأسد، إنّ "الأوان حان لانتهاج مسارٍ سياسي جديد مختلف تماماً عن السنوات الثلاثين الماضية".اضاف: "لن نترك أصدقاءنا وحلفاءنا لكنّ اللحظة حلّت للتغيير".