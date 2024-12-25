Advertisement

لبنان

نائب شمالي: حلّت لحظة التغيير

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-12-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1297238-638707121680022898.jpg
Doc-P-1297238-638707121680022898.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال نائب مسيحي شمالي، خلال لقاء خاص بعد سقوط نظام الأسد، إنّ "الأوان حان لانتهاج مسارٍ سياسي جديد مختلف تماماً عن السنوات الثلاثين الماضية".
اضاف: "لن نترك أصدقاءنا وحلفاءنا لكنّ اللحظة حلّت للتغيير".
Advertisement


المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
النائب جبران باسيل بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار: حُمّلنا مسؤولية المسجونين اللبنانيين في السجون السورية في حين قمنا بكل ما يلزم لكشف الحقيقة وايجادهم والحملة التي شُنّت ضدنا تضمّنت ذمًا
lebanon 24
25/12/2024 12:08:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هي زوجة نائب حالي.. وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تتألق على السجادة الحمراء في الموريكس دور (صور)
lebanon 24
25/12/2024 12:08:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد الشرع اجتمع مع نائب الأسد سابقا فاروق الشرع ودعاه لحوار وطني
lebanon 24
25/12/2024 12:08:01 Lebanon 24 Lebanon 24
في أوّل إطلالة بعد سقوط الأسد.. رسالة حبّ من الشامي إلى لبنان (فيديو)
lebanon 24
25/12/2024 12:08:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

نائب

الأسد

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2024-12-25
04:41 | 2024-12-25
04:22 | 2024-12-25
04:15 | 2024-12-25
04:00 | 2024-12-25
03:31 | 2024-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24