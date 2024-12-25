السفير الباباوي يُشارك في قداس عيد الميلاد في القليعة

وصل السفير البابوي في لبنان الكاردينال باولو بورجيا إلى كنيسة مار جرجس في القليعة للمشاركة بقداس يوم عيد الميلاد حيث كان في استقباله كاهن الرعية الاب بيار الراعي ومساعده الاب انطونيوس فرح وحشد من أهالي البلدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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