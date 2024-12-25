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لبنان

"طيران الإمارات" تمدد تعليق رحلاتها إلى بيروت

Lebanon 24
25-12-2024 | 06:23
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أعلنت شركة "طيران الإمارات" عن تمديد تعليق رحلاتها من بيروت وبغداد وإليهما حتى 15 كانون الثاني 2025.
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