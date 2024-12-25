عملية سرقة خزنة أموال أبطالها 5 أجانب.. والمعلومات تشرح تفاصيل ما حصل

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بلاغ أنّه "بتاريخ 6-12-2024، ادعت مواطنة حول تعرّض منزلها في محلة فرن الشباك لعملية سرقة خزنة تحتوي على مستندات هامة ومبلغ /12,000/ دولار أميركي.على أثر ذلك، باشرت قوى الأمن الداخلي بإجراءاتها في موقع حصول السرقة، وبنتيجة المتابعة التقنية والاستعلامية توصّلت شعبة المعلومات الى كشف هوية جميع المتورّطين في عملية السرقة، ومن بينهم:أ. ش. (مواليد عام 1994، غاني الجنسية)أ. ك. (مواليد عام 1996، سيراليونية الجنسية)أ. ج. (مواليد عام 2002، سيراليونية الجنسية)م. ك. (مواليد عام 2003، سيراليونية الجنسية)ج. ك. (مواليد عام 2003، سيراليونية الجنسية)أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم".أضاف البلاغ:" بتاريخ 11-12-2024، وبعد عملية مراقبة تمكّنت دوريات الشعبة من تنفيذ مداهمات متزامنة في منطقتي الدورة وجونية أدت إلى توقيفهم، كما تم ضبط مبلغ /1,850/ $ بالإضافة إلى هواتف خلوية وحاسوب.بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة تورّطهم بعملية سرقة الخزنة بالاشتراك مع آخرين، وأنهم قاموا بتوزيع الأموال فيما بينهم ورموا الخزنة في منطقة حرجية في محلة جونية".أكمل البلاغ:" تم إجراء دلالة على مكان رمي الخزنة والموقع الذي تم وضع المستندات فيه، حيث تم ضبط سندات ملكية عقارات ودفاتر شيكات وجوازات سفر وهواتف خلوية.أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا القضاء المختص، وتم تسليم المضبوطات إلى الجهة المدعية والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة".