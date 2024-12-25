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لبنان

بهية الحريري هنأت موسى والمطرانين العمار وحداد

Lebanon 24
25-12-2024 | 08:39
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زارت الوزيرة والنائبة السابقة بهية الحريري على رأس وفد مشترك من تيار "المستقبل" ومؤسسة الحريري مطرانيتي صيدا للموارنة والروم الكاثوليك مهنئين بعيد الميلاد. 
بداية قدمت الحريري والوفد المرافق التهاني لرئيس اساقفة صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار في صالون المطرانية في محلة البوابة الفوقا، بحضور المونسنيور مارون كيوان والأب مدلج تامر، وشخصيات ووفود مهنئة.
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ثم قدمت الحريري والوفد المرافق التهاني لراعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك ايلي حداد في صالون المطرانية بحضور الأب جهاد فرنسيس وفاعليات ووفود مهنئة.
وكان اللقاءان مناسبة لتبادل التهاني بالميلاد وتشارك الأمنيات بأن "يحمل العام الجديد للبنان الأمن والإستقرار والسلام". 
(الوكالة الوطنية)
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