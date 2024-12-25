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لبنان

"إسرائيل قد تبقى في لبنان".. إقرأوا آخر خبر!

Lebanon 24
25-12-2024 | 15:54
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ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيليّ يستعدّ لاحتمال بقائه في لبنان حتى بعد فترة الستين يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار.
 
ووفقاً لـ"هآرتس"، فقد أوضح الجيش الإسرائيلي أنه في حال لم ينفذ الجيش اللبناني التزاماته ولم ينجح في السيطرة الكاملة على جنوب البلاد في نهاية الفترة الزمنية المحددة في وقف إطلاق النار، فسيتعين على قوات الجيش الإسرائيلي البقاء في جنوب البلاد. 
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وقالت الصحيفة إنه "على الرغم من الخروقات العرضية، إلا أن الجيش الإسرئيلي راضٍ في الوقت الحالي عن تنفيذ الاتفاق".
 
 
(رصد لبنان24)
 

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