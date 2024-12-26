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لبنان

هوكشتاين "غير مؤثر"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-12-2024 | 01:30
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وسط المعلومات عن زيارة مرتقبة للمبعوث الشخصي للرئيس الاميركي جو بايدن آموس هوكشتاين الى لبنان في الايام الاولى من العام الجديد كثرت  التوقعات عن دور لهوكشتاين في الملف الرئاسي.
الا أن اوساطا سياسية اشارت الى "ان هوكشتاين لا يمثل الادارة الجديدة في الولايات المتحدة الاميركية الا في ملف التهدئة بين لبنان واسرائيل، اما في الملف الرئاسي فوجهات النظر بين الادارتين مختلفة".
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ورأت المصادر "ان هوكشتاين لن يكون مؤثرا في مسار الانتخابات الرئاسية، لان جميع الافرقاء ينتظرون موقفاً واضحاً من قبل الادارة المنتخبة وليس الادارة المنتهية ولايتها".
واشارت اوساط مطلعة الى أن هوكشتاين سيرأس اجتماعاً لهيئة الرقابة في مقر قيادة القوات الدولية "اليونيفيل" في الناقورة لتقييم الوضع في الجنوب، والنظر في تعدد الشكاوى اللبنانية من مواصلة إسرائيل خرقها لوقف النار.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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