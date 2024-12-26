Advertisement

لبنان

حمية عن معابر لبنان: كلّها خاضعة لسلطة الدولة

Lebanon 24
26-12-2024 | 02:39
A-
A+
Doc-P-1297688-638708028388828724.jpg
Doc-P-1297688-638708028388828724.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه عبر حسابه على منصة "اكس: "قبل وأثناء وبعد الحرب، جميع مرافق الدولة اللبنانية ومعابرها البرية والبحرية والمطار خاضعة لسلطة الدولة وقوانينها".

وأضاف: "لدينا ملء الثقة بالجيش اللبناني وجميع الأجهزة الأمنية والجمارك، وهم يقومون بدورهم على المعابر وفقًا للقانون".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-12-26
05:58 | 2024-12-26
05:51 | 2024-12-26
05:35 | 2024-12-26
05:22 | 2024-12-26
05:00 | 2024-12-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24