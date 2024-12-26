حمية عن معابر لبنان: كلّها خاضعة لسلطة الدولة

كتب وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه عبر حسابه على منصة "اكس: "قبل وأثناء وبعد الحرب، جميع مرافق الدولة اللبنانية ومعابرها البرية والبحرية والمطار خاضعة لسلطة الدولة وقوانينها".



وأضاف: "لدينا ملء الثقة بالجيش اللبناني وجميع الأجهزة الأمنية والجمارك، وهم يقومون بدورهم على المعابر وفقًا للقانون".

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