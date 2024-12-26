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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية من والى الداخل اللبناني، حيث تقوم القطعات المختصة بتكثيف الجهود الاستعلامية والميدانية للحد من هذه العمليات في مختلف الأراضي اللبنانية وتوقيف المتورطين بها.بتاريخ 17/12/2024، ونتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات تمكنت من الاشتباه بفان نوع "هيونداي" لون أبيض في محلة المسعودية- عكّار بقيادة شخص مجهول الهوية حيث عملت الدورية على ضبط الفان وتوقيف سائقه، ويدعى: ا.م. (مواليد عام 1992، لبناني)وبتفتيشه والفان تم ضبط 53 صندوقًا من الدّخان المهرّب من الأراضي السورية الى الداخل اللبناني عبر المعابر غير الشرعية.أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وتم تسليمه مع الفان والمضبوطات الى القطعة المعنية بناءً على اشارة القضاء المختص".